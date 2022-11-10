تأجيل حفل الفنان هاني عادل لهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلنت ساقية الصاوي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" تأجيل حفل الفنان هاني عادل الغنائي ليكون يوم 8 ديسمبر القادم بدلا من 11 نوفمبر الجاري.

وكان هاني عادل قد أعلن عن حفله الغنائي بالساقية يوم 11 نوفمبر، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن الفنان هاني عادل شارك في بطولة مسلسل " البحث عن علا".

"البحث عن علا" تدور أحداثه في 6 حلقات حول رحلة علا عبد الصبور في البحث عن ذاتها، بعد مرور أكثر من 10 أعوام على ظهورها في مسلسل "عايزة اتجوز" وكيف ستواجه الحياة بعد انفصالها عن زوجها. العمل يُعرض عل نتفليكس، تأليف غادة عبدالعال ومها الوزير، إخراج هادي الباجوري، بطولة هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر، ندا موسى، محمود الليثي.