"اتهامات متبادلة".. كيف تطورت علاقة شيرين عبد الوهاب بشقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - صدر بيان من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، ياسر قنطوش، يؤكد أن الفنانة شيرين عبد الوهاب وجهت لشقيقها "محمد" اتهاما صريحا بضربها وسحلها باستخدام سلاح لإرهابها وترويعها مع مجموعة من أصدقائه، كما قررت اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب.

تطورت علاقة "شيرين" بشقيقها في الفترة الأخيرة، وشهدت صراعا، هنا نستعرض كواليس علاقتهما:

اعترافات شقيق شيرين

قال "عبد الوهاب: "أنا رحت أخدت شيرين من شقة التجمع اللي مأجراها، عشان أدخلها المستشفى، هي وحسام كانوا بيتعاطوا مخدرات في الشقة".

وكشف أنه لم يتعدى بالضرب على شقيقته قائلا: "أنا مضربتهاش والناس المتخصصين اللي في المستشفى هما اللي خدوها عشان تتعالج، والنيابة العامة بتحقق مع المستشفى اللي شيرين فيها والمستشفى قدمت الأوراق المطلوبة، هما اللي شهروا بيها وفضحوها".

وتحدثت كريمة أبو زيد والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، عما حدث مع ابنتها وشقيقتها داخل المنزل.

وقالت والدة شيرين عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية": "لما قولت لشيرين لازم تروحي المستشفى، قالتلي (محدش ليه دعوة أنا عارفة بعمل إيه، ده أنا شيرين عبد الوهاب)، وهي مش دريانة بنفسها، وبقولها عشان ولادك، قالتلي (مع السلامة بره هما كمان).. في حد يقول على ولاده كدا".

تابعت: "شيرين قعدت 3 أيام في الاستديو تشرب مع حسام حبيب، وبعدها طلعت البيت اتخانقت معانا ومع بنتها وقالت لنا (يلا بره، أنا حرة، أنا شيرين عبد الوهاب)، وكانت مش دريانة، وراحت طردتني من البيت وطردت أختها".

واستكملت: "العيال قاعدين دلوقتي عند بنتي إيمان بعد ما طردتها من البيت هي كمان، فقالت لها (أنا مش هسيب العيال)".

وأضافت: "علاقتي ببنتي كانت كويسة جدًا، ولكن أول ما جه حسام حبيب طردتني، وأنا اللي اترجيت ابني عشان مش مآمنة عليها.. وحسام حبيب قالي هتجوزها قولتله لما تشوف حلمة ودنك، وبطلب من ربنا تحموها من حسام حبيب، لأنه شر، بنتي كانت كويسة والواد ده رجع قلب حالها".

شيرين تتخذ الإجراءات القانونية ضد شقيقها

قال ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب إنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها محمد عبد الوهاب.

وأضاف "قنطوش" في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقاءه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له اتهام صريح بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب".

وذكر محامي شيرين في منشوره أنها لن تتوانى عن مقاضاة أي شخص يسيء لها أو لسمعتها "وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الأخوة والشفقة. وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية".

وعن كواليس خروجها من المستشفى، قال إنها خرجت من المستشفى بصحبته واستقلت معه سيارته وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.

علاقة شيرين وشقيقها قبل سنوات

قبل أن تصل الأمور بين "شيرين" وشقيقها لهذه المرحلة، ظهرا معا في مناسبات عديدة وبدا عليهما الود.

ونشرت شيرين صورا لها معا، ففي عام 2015، شاركت صورة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "أنا وأمي أغلى حاجة في حياتي وإخواتي محمد وإيمان ربنا يخلهملي".

وظهرت "شيرين" مع أخويها "محمد" و "إيمان" في مناسبات اجتماعية، حيث ظهروا معا عام 2014 في حفل زفاف الموزع الموسيقي توما، وعيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين.

رسالة غاضبة

وجه محمد عبد الوهاب "شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب"، رسالة غاضبة في أول تعليق له منذ بداية الأزمة عبر صفحته في موقع فيسبوك.

محمد المعروف بلقب "كونج"، كتب عبر صفحته بموقع فيسبوك:"حسبي الله ونعم الوكيل تمشي سواق يشتغل معاكى بقاله ٢٢ سنة، صاينك وصاين ولادك، وشغالة بنت صغيره ملهاش ذنب".

وتابع:"وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى (المدعو) ميمي، اللي من شهر كنتي منزله صورة ليه كاتبه عليها أجدع راجل في مصر ".

وأضاف: "ياترى بقى بعد كل ده "لوسي ابن طنط فكيهة" اللي انتي معاه من ساعت ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط".