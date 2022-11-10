شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية فى حياة صباح الفنية والشخصية..4 آلاف أغنية و8 أزواج و85فيلمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الفنانة صباح أرقاما قياسية في حياتها ومسيرتها الفنية المتنوعة ما بين الغناء والتمثيل في السينما والمسرح ، فقد قدمت أكثر من 4 آلاف أغنية و85 فيلمًا و27 مسرحية، واليوم يتزامن مع ذكري ميلادها فهي من مواليد 10 نوفمبرعام 1927 .

من ضمن الأرقام القياسية في حياة صباح أنها حينما قدمت حفل ضخم في الـ «أولمبيا» الشهير في باريس، قامت بترجمة أغاني الفولكلور اللبناني إلى اللغة الفرنسية، وقامت بتقديم الموال والأوف باللغة الفرنسية، فألهبت حماس الجماهير الفرنسية التي ذهلت بأداء وصوت «الصبوحة» الجباّر والقوي والفريد، كما جذبت أعينهم بأناقتها وشياكتها.

صباح هي أول من قدم الأغنية اللبنانية، التي تتميز بالريتم والإيقاع اللبناني الصرف، والذي لم يكن معروفاً من قبل، عن طريق أغنية «يا هويدا هويدلك» في أوائل الخمسينات.

تزوجت الشحرورة 8 مرات وكان أول أزواجها نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، وقضت معه خمس سنوات ، ثم خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها ، كما تزوجت من أنور منسى عازف الكمان المصري ووالد ابنتها هويدا، وقضت معه أربع سنوات ، ثم أحمد فراج المذيع المصري، وقضت معه ثلاث سنوات ، وأخيرا الفنان رشدي أباظة، وقضت معه خمسة أشهر ، ثم الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهر واحد ، والنائب يوسف حمود، وقضت معه سنتين ،ثم الفنان وسيم طبارة، وقضت معه أربع سنوات ، وأخيرا الفنان فادي لبنان، وقضت معه 17 سنة.