شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين علي تشارك فى مسلسل "البارون" بطولة حسين فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمين علي ضمن أحداث مسلسل "البارون" بطولة النجم حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبر، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن ويتكون من 15 حلقة .

وقالت مؤخرا المطربة ياسيمن علي إن تكريمها فى لبنان وتونس أعطاها إحساس جميل بتوسيع دائرة جمهورها والوطن العربي يعشق الأغاني المصرية .

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن الحركة الغنائية فى مصر بعافية بسبب قلة الإنتاج، ومعظم المطربين بينتجوا لنفسهم وأعتقد أن ده مش صح لأن شغلتنا مطربين بس .

وتابعت ياسمين أن موسيقى وأداء الراب لايستهوينى، وبالنسبة لى الغناء غناء لكن الايقاع السريع للكلمات والموسيقى مش بحبه، وبالنسبة لأغانى المهرجانات قالت ياسمين أن أذنها نظيفة ولاتقبل أن يعدى عليها مثل هذه الأغانى وللأسف بقى في إجبار أن الناس تسمع مثل هذه الأغانى، والمشكلة ليست فى الجمهور بالعكس لو أن الجمهور هو اللى عاوز مهرجانات مكنتش أنا طلعت والناس سمعتنى .