شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج جيمس كاميرون: الجزء الثالث من Avatar هو الأخير فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى جيمس كاميرون إنه يمكن أن يكون مستعدًا لـ طرح سلسلة أفلام Avatar بأكملها، قبل الموعد المحدد، في حالة عدم تحقيق العمل إيرادات ضخمة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حيث يخطط المخرج لثلاث أفلام أخرى بعد الفيلم القادم The Way Of Water، والذى من المقرر أن يصل إلى دور العرض المختلفة حول العالم في 16 ديسمبر المقبل، مع إطلاق الثلاث أفلام التالية في 2024 و 2026 و 2028 على التوالي.



جيمس كاميرون

ومع ذلك، يقول كاميرون أن القصة يمكن أن تنتهي بعد الفيلم الثالث، الذى انتهى من تصويره، جنبًا إلى جنب مع بعض مشاهد من الجزء الرابع، حيث صرح كاميرون قائلا:" وفقا لما سيحدث مع الفيلم القادم الذى ننتظر طرحه بـ دور العرض حول العالم، إذا لم يلقى العمل نجاح جماهيرى ومادى، من الممكن أن أتوقف بعد الجزء الثالث، الذى انتهيت من تصويره".

وأنهى كاميرون حديثه متساءلا: " The Way Of Waterهو مقياس كبير، لسؤال مهم لدى وهو "عدد الأشخاص الذين يهتمون بـ سلسلة إفلام Avatar ؟".

مر 12عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).