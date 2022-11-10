بالصور.. الموسيقار العالمي رمزي يسي والسوبرانو العالمية جالا الحديدي يختتمان مهرجان قصر المنيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

اختتمت مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية، داخل القاعة الذهبية بقصر محمد علي،والتي أحياها الموسيقار العالمي رمزي يسي، والسوبرانو العالمية جالا الحديدي.

وحضر الحفل عمرو موسى والبرنس عباس حلمي، وعدد كبير من الشخصيات العامة وصفوة المجتمع.

بدأ الحفل الموسيقار العالمي رمزي يسي، بتحية الجمهور وحضور الحفل، ثم تقديم عددا من المقطوعات الموسيقية العالمية.

وصعدت الميتزو سوبرانو جالا الحديدي على خشبة المسرح، وقدمت التحية لحضور الحفل، ثم قامت بغناء عددا من أغانيها التي تفاعل الجمهور معها بالتصفيق.

وغنت جالا، مقطوعاتها الموسيقية واغانيها بقيادة الموسيقار العالمي رمزي يسي.

وحرص البرنس عباس حلمي، على إهداء الفنانة جالا الحديدي والموسيقار رمزي يسي باقة من الورود تكريمها لهما في نهاية الحفل.

وحظيت الدورة الرابعة من مهرجان قصر المنيل هذا العام بجانب الوزارات برعاية عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مثل، السفارة الفرنسية ومؤسسات السويدي وأوراسكوم ومؤمنة كامل الثقافية، وذلك في إطار إطلاق الدولة المصرية عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني.

كما جاءت الرعاية في إطار جهود الجمعية للحفاظ على التراث المصري متمثلا في قصر الأمير محمد علي، من خلال ترميم وتجديد قاعات المتحف الخاص وكذلك السجاد الأثري بالقصر وأيضا يهدف المهرجان إلى تنشيط السياحة لذلك الصرح الأثري النادر.

وسعى المهرجان منذ إطلاق الدورة الأولى إلى الارتقاء بالذوق العام من خلال الموسيقى الكلاسيكية الراقية، حيث يعد المهرجان الأول من نوعه الذي يقدم هذا النوع من الموسيقى الفريدة المتميزة.