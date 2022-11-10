يللي كريم تكشف كواليس تصوير فيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة نيللي كريم كواليس تصوير فيلم "ع الزيرو" الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية".

وقالت نيللي: "صورت معاهم حوالي 4 أيام، وهنكمل بعد رمضان، عشان كل واحد عنده مسلسل، فيلم إنساني جدًا، فيلم ع الزيرو، بيتكلم عن أب ابنه بيمرض بمرض وحش، وظروفه المادية وحشة جدا، فبيعمل كل حاجة في سبيل إنقاذ ابنه".

يذكر أن الفنان محمد رمضان أعرب عن سعادته لتعاونه لأول مرة بالفنانة نيللي كريم في فيلم سينمائي.

ونشر رمضان صورة الكلاكيت عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله بدأنا فيلم ع الزيرو، إنتاج جمال العدل تأليف مدحت العدل إخراج محمد العدل. مبسوط بأول لقاء سينمائي بالنجمة نيللى كريم ومبسوط بوجود باقي نجوم الفيلم .. ثقة في الله نجاح".