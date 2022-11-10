ليلى أحمد زاهر تنشر صورا جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت ليلى أحمد زاهر على الصور: "مزيد من الليالي السعيدة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "روح قلبي"، وعلق آخر: "قمر".

جدير بالذكر أن ليلى شاركت في بطولة فيلم "مطرح مطروح" للنجم محمود حميدة، ومع الفنانة شيماء سيف وغيرهم

آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الثاني، بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، سليمان عيد، دنيا ماهر، في بيتنا روبوت، تأليف عمرو وهبة، إخراج أسامة عرابي