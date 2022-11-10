كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 05:43 صباحاً - شاركت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي والفاشنيستا اللبنانية غنى غندور أجمل لحظات حياتها، بعد خضوعها لآخر جلسة أشعة في المستشفى ضد مرض السرطان الذي أصيبت به قبل فترة.
وبعد الجلسة الاخيرة لها، بكت غنى متأثرة بانتهائها من هذا المرض الخبيث، الذي حاربته بشجاعة كبيرة، وشاركت مع متابعيها تفاصيل الألم والوجع والخوف.
يذكر أن حبيب غنى خبير المجوهرات جو عون، قد طلب يدها للزواج قبل فترة قصيرة، وذلك بوجود ابنتيها اللتين كانتا في قمة السعادة لرؤية والدتهما تعيش قصة حب جميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر “دموع الفرح”.. غنى غندور تبكي بعد أخر جلسة أشعة لعلاج السرطان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.