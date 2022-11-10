“دموع الفرح”.. غنى غندور تبكي بعد أخر جلسة أشعة لعلاج السرطان.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 05:43 صباحاً - شاركت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي والفاشنيستا اللبنانية غنى غندور أجمل لحظات حياتها، بعد خضوعها لآخر جلسة أشعة في المستشفى ضد مرض السرطان الذي أصيبت به قبل فترة.

وبعد الجلسة الاخيرة لها، بكت غنى متأثرة بانتهائها من هذا المرض الخبيث، الذي حاربته بشجاعة كبيرة، وشاركت مع متابعيها تفاصيل الألم والوجع والخوف.



يذكر أن حبيب غنى خبير المجوهرات جو عون، قد طلب يدها للزواج قبل فترة قصيرة، وذلك بوجود ابنتيها اللتين كانتا في قمة السعادة لرؤية والدتهما تعيش قصة حب جميلة.