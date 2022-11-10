تكريم نادية الجندي بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي صورا من تكريم الفنانة الكبيرة نادية الجندي بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الأولى بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت بوسي شلبي: "تكريم نادية الجندي في مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالرياض"، وأضافت الفنانة دارين حداد تعليقا برمز "قلوب حمراء"، وعلقت بشرى بنفس الرمز، وكما علقت الفنانة سمية الخشاب: "قمرات وشياكة وأناقة وحلاوة ما شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020.

وشارك في بطولة مسلسل "سكر زيادة" نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة صدقي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: صبري فواز، أحمد السقا، لقاء الخميسي، محمد خميس، هنادي مهنا، بيومي فؤاد