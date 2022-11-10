"الأعظم".. أغنية للأطفال من حسنين التميمي

محمد اسماعيل - القاهرة - يطرح الفنان العراقي حسنين التميمي، أغنية جديدة بعنوان "الأعظم"، باللغة العربية الفصحى.

وقال التميمي، إن أغنيته الجديدة تدور حول الأب ودوره الكبير والأساسي في حياة أبنائه، مؤكدًا أن اسم "الأعظم" وصف لدور الأب في حياة أولاده.

وأضاف حسنين التميمي أن الأغنية تتناول ماذا يفعله الأب لأبنائه، وتلقي الضوء على جوانب مهمة للغاية قد لا يراها الأبناء، كاشفًا أن اختياره للأغنية؛ كون معظم الأغنيات عن الأم، ومع الاعتراف بدورها البارز والأساسي ولكن الأب له دور لا يقل أهمية في الأسرة عن الأم إن لم يكن يفوقها في بعض الأحيان.

وكشف التميمي، عن تحضيره الآن لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب لطرحها قريبا.