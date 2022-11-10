أمير المصري ينشر صورة من مشاركته في العرض الأول لمسلسل " The Crown" ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أمير المصري جمهوره ومتابعيه صورة من العرض الأول للموسم الخامس من مسلسل " The Crown" الذي يجسد فيه شخصية محمد الفايد في شبابه، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق أمير المصري: " من العرض الأول لمسلسل The Crown للموسم الخامس الليلة الماضية، يا له من امتياز أن يكون جزء من هذا المسلسل لعب دور محمد الفايد، تهانينا لفريق هذه السلسلة الرائعة"، وأضاف رامي رضوان تعليقا برمز "تصفيق"، وعلق أحد المتابعين: "شكلك هتبقى أسطورة".

يتناول الموسم الخامس من مسلسل "The Crown فترة من الفترات الأكثر الفترات اضطرابًا في عهد الملكة إليزابيث الثانية، كما يستعرض الأيام الأخيرة في حياة الأميرة ديانا مع دودي الفايد.

يشارك طاقم جديد بالكامل في الموسمين الأخيرين من المسلسل، وتلعب إيميلدا ستونتون دور الملكة إليزابيث الثانية، وجوناثان برايس يجسد دور الأمير فيليب، وليزلي مانفيل يؤدي دور الأميرة مارجريت، ودومينيك ويست يلعب دور الأمير تشارلز ، وإليزابيث ديبيكي تتقمص دور الأميرة ديانا، وكلوديا هاريسون في دور الأميرة آن، وأوليفيا ويليامز في دور كاميلا باركر بولز، وجوني لي ميلر في دور جون ميجور، سليم ضو في دور محمد الفايد، وخالد عبد الله في دور دودي فايد. حسب موقع "Et Canada".

قبل الموسم الجديد، نشرت Netflix عدة صور لتقديم الممثلين الجدد، حيث يبدأ الموسم الخامس من "The Crown" الأربعاء 9 نوفمبر.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، صورًا أثناء وجود الممثلين في "مايوركا" لتصوير الأسايبع الأخيرة للأميرة ديانا التي تظهر في الجزء "السادس".

شوهدت إليزابيث ديبيكي التي تجسد دور الأميرة الراحلة، وهي تصور على متن يخت فاخر يرسو في الجزيرة الإسبانية، إلى جانب الفنان خالد عبد الله الذي يلعب دور دودي فايد.

تعرضت الأميرة ودودي لحادث سيارة أثناء قيادتهما عبر نفق بونت دي ألما في باريس، فرنسا في أغسطس 1997، وتوفيا لاحقًا متأثرين بجروح أصيبا بها خلال الحادث. وفقا لـ "الديلي ميل".

وأشار تقرير "الديلي ميلي" إلى أن "نيتفليكس" تقوم حاليًا بتصوير مشاهد الشهر السابق للحادث المأساوي.

الموسم السادس من المسلسل هو الأخير، حيث استعرض آخر موسمين حياة العائلة المالكة في التسعينيات إلى 2003 ، والتي تشمل وفاة الأميرة ديانا.

استأنف تصوير المسلسل الإنتاج في موسمه السادس والأخير الشهر الماضي في برشلونة بعد توقف التصوير ليوم واحد إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.