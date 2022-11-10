شكرا لقرائتكم خبر عن نور تجسد شخصية دكتورة تجميل فى فيلم "نبيل الجميل" مع محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة نور اللبنانية شخصية دكتورة تجميل في فيلم "نبيل الجميل" مع النجم محمد هنيدى والذى انطلق تصويره الشهر الماضى، وخلال الأحداث تحدث العديد من المفارقات الكوميدية بين نور وهنيدى الذى يجسد هو الآخر شخصية دكتور تجميل وتوجد منافسة بينهما في المهنة

فيلم نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، احمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى.

وتعود نور اللبنانية إلى السينما بفيلم "نبيل الجميل" بعد غياب 5 سنوات اذ قدمت آخر أفلامها "تصبح على خير" مع النجم تامر حسنى عام 2017 وشارك في بطولة العمل درة، مى عمر، محمود البزاوى، عمر زهران، مى فخرى، أحمد فهيم، بدرية طلبة، غادة فلفل، سيد الطيب، وتأليف وإخراج محمد سامى.

وفى سياق آخر تشارك نور اللبنانية في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "موضوع عائلى" المكون من 10 حلقات، مع الفنان ماجد الكدوانى والذى تم الانتهاء من معظم مشاهده خلال الأسابيع الماضية، حيث تقدم نور شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة في الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، إذ تجسد دور دكتورة مخ وأعصاب وتتعرف على عائلة ماجد الكدوانى.

وكان آخر أعمال نور، مسلسل "راجعين يا هوى" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.