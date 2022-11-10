“أصدق كذبة”.. نادين الراسي بالاسود والابيض في اول جلسة تصوير بعد وفاة شقيقها جورج

كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي متابعيها مجموعة صور لها عبر حسابها على “انستغرام” في أول جلسة تصوير بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي.
وظهرت نادين بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود وأرفقت تعليقاً على المنشور قائلة : “أصدق كذبة!! … وبتبقى الصُّور”.
وحازت الصور التي نشرتها على دعم وتشجيع عدد من الفنانات كان بينهم الفنانة سيرين عبدالنور والفنانة نادين نسيب نجيم والفنانة فيفي عبده وغيرهم.
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