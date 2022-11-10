جنيفر أنيستون بإطلالة شبة عارية: “ليس لدي شيء لأخفيه”!

كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - تصدّرت النجمة جينيفر أنيستون البالغة من العمر (53 عامًا)، غلاف مجلة “Allure” النسائية الأمريكية حيث ظهرت شبه عارية بحمالة صدر صغيرة للغاية،

وظهرت النجمة على غلاف عدد كانون الأول (ديسمبر) من “Allure”، وهي ترتدي حمالة صدر صغيرة من “شانيل” بالكاد غطت مفاتنها، بينما كانت تستعرض عضلات بطنها المتناغمة مع عنوان “ليس لدي شيء لأخفيه”.

في مقابلتها مع المجلة، تطرقت النجمة جينفر أنيستون الى معركتها الطويلة لمحاولة إنجاب الأطفال، وكشفت أنها حاولت بشتى الطرق ذلك، سواء من خلال التلقيح الاصطناعي، وحتى بشرب الشاي الصيني في محاولة يائسة للحمل.

وانتقدت جينفر أنيستون الإدعاءات أن أحد أزواجها السابقين أو كليهما “تركها لأنها لن تمنحه طفلاً”، وأصرت على أنها “أكاذيب مطلقة”، لكنها كشفت عن أسفها الشديد لأنها لم تجمد بويضاتها عندما كانت أصغر سنًا.

على الرغم من أن جينيفر – التي كانت متزوجة من براد بيت لمدة خمس سنوات ثم من جاستن ثيرو لمدة عامين – قد ألمحت إلى مشاكل العقم في الماضي ، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها أطفال الأنابيب.

وقالت الممثلة إنها ستكتب يومًا ما كتابًا عن رحلة العقم، قائلة إنها لم تعد تشعر وكأن لديها ما تخفيه.