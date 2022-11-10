طابور طويل من الرجال امام صالون نادين نسيب نجيم الجديد “موس وشفرة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - يتوسّع نشاط زهرة، وتعلن عن افتتاح صالون الحلاقة الرجالي “موس وشفرة”، بعدما باتت الأوضاع المعيشية غاية في الصعوبة.

ويفتتح أنس مقهى لتقديم النرجيلة تتردّد إليه النساء، ما يُسبّب خلافات وغيرة بين الزوجين ضمن الموسم الثاني من الكوميديا الاجتماعية “صالون زهرة”.

يقف أمام “صالون زهرة” الجديد طابور من الرجال ينتظرون دورهم بفارغ الصبر. هناك تستعين زهرة بزيكو وفادي لمساعدتها، واللذين يورّطانها بمشاكل كبيرة وأمور مستعصية. وأثناء تحضيرات افتتاح الصالون، تكتشف أن عصابة الاتجار بالممنوعات عادت لتحوم حول أنس لتوريطه مجدّداً، في حين يرفض الأخير الأمر رفضا قاطعاً، وهو الذي قطع وعداً لزهرة أن يبتعد عن الأعمال غير القانونية.

وكان قد وجّه صاحب شركة “الصبّاح إخوان” المنتج صادق الصبّاح رسالة إلى أبطال مسلسل “صالون زهرة 2″، قبل ساعات من انطلاقه.

وتوجّه الصبّاح إلى الممثلة نادين نسيب نجيم واصفاً إياها بـ”النجمة المجتهدة والمتلوّنة في أدوارها”، مضيفاً: “نادين نسيب نجيم ألف مبروك “صالون زهرة 2″ الذي ينطلق بعد ساعات قليلة والذي سيشهد أحداثاً شيّقة سيستمتع بها المشاهد. أطلقتي فكرة المسلسل ليتحوّل بجهود كامل فريق العمل إلى ظاهرة محببة على قلوب المشاهدين.”

“صالون زهرة” من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، تأليف كلوديا مرشليان وإخراج جو بو عيد، وهو من “عروض شاهد الأولى” وينطلق يوم غد الخميس (10 تشرين الثاني) على باقة VIP من “شاهد”.