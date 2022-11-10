“زعلان على شلتك يا بطيخة”.. حسام حبيب يسخر من شقيق شيرين!

كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - علق الفنان المصري حسام حبيب على تصريحات شقيق زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي أشار فيها إلى استغناء شقيقته عن السائق الخاص بها والخادمة التي تعمل معها، من أجله.

وكتب حسام حبيب منشوراً عبر خاصية “ستوري” على حسابه على “إنستعرام” سخر فيه من شقيق شيرين: “زعلان على شلتك يا بطيخة”، ما يؤكد تصريحات شقيق شيرين حول استغنائها عن السائق والخادمة اللذين يعملان معها.

وكان محمد عبد الوهاب، قد قال في أول تعليق له بعد خروج شقيقته من المستشفى، بأن الفنانة تقيم مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب في فيلا تخص أحد أقاربه.

وكتب عبد الوهاب منشورا عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” قال فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل، تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصاين ولادك، وشغالة بنت صغيرة ملهاش ذنب، وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى (المدعو) ميمي، اللي من شهر كنتِ منزلة صورة ليه كاتبة عليها أجدع راجل في مصر”.

وتابع شقيق شيرين يقول: “ياتري بقى بعد كل ده لوسي ابن طنط فكيهة اللي انتِ معاه من ساعة ما خرجتِ في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط؟”.

وحول البيان الذي صدر من محامي شيرين عبدالوهاب يوم الثلاثاء، أوضح بأن “شيرين مغيبة، والمحامي يعمل تحت إمرة حسام حبيب، وضحاياه كل عائلة الفنانة”.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد نفت الأخبار المتداولة على لسان مدير أعمالها السابق، ميمي فؤاد، مؤكدة أنها “مجرد شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة”.