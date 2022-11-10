"مش مستحية من بناتك؟".. نضال الأحمدية توجه رسالة جديدة لشيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عبر قناة الجرس الرسمية بموقع يوتيوب، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب تركت العلاج بالمستشفى لأنها مسلوبة الإرادة.

وتابعت: "شيرين إنتي ضهرتي من العلاج مش بإرادتك لأنها مسلوبة، بل بإرادة الشبح، أنا بعرف إنك عندك ذكاء فطري، وعندك صدق ومحبة لكل العالم ومش بتكرهي حدا".

وأضافت: "إنتي رفضتي تقولي كلام وحش عنه أول ماطلقتي، إنتي يقودك حسام حبيب، إنت خشرتي كل جمهورك، اصدقائك مبقوش يثقوا فيكي، إنتي سقطتي من عيون ناس كتير".

واستنكرت نضال ما قامت به شيرين تجاه شقيقها، قائلة: "إنتي بترفعي دعوى على خيك، مفكرتيش بوالدتك مفكرتيش بالسواق والناس اللي كانوا بيخدموكي برموش عيونهم، أخدتي الأوامر إنك تطرديهم من حياتك، إنت مش مستحية من بناتك، مش بتستحي من الانقلابات على حالك ".

واستكملت: "مش خايفة ع الماما تتهمي خيك إنه سحلك وبترفعي دعوى، لكن لو حسام سحلك مش بترفعي ولو رفعتي دعوى بتسحبيها، الإنسان اللي عذبك وطلع قال إنك مدمنة، أخوكي مقالش، أخوكي قال من بعد ما حرض حسام وكشف إنك بالمستشفى".

وأردفت: "إنتي لوين رايحة الناس فقدوا الأمل فيكي، انتي بترمي الناس بالزبالة كلهم كرمال حسام، أقل حاجة قالها في التليفزيون قال إنه ابن عيلة وانتي بنت المزابل، كيف بتقبلي على كرامتك وأهلك وخيك حتى لو كان غلطان بترفعي دعوى عليه؟ بتقولى سحلك وضربك وبتحطي خيك بالسجن وأمك بالمستشفى".

وأضافت: "اللي بتسيء لأهلها إزاي نثق فيها، شوفي الناس بيقولوك إيه، ملايين متفقين على نفس الحاجة، اعملى تدوير لعقلك وإعادة نظر لكل اللي إنت فيه وتكبي مشاعرك، أنا عارفة إنك مش بتحبيه، إنتي اتجوزتيه بعد نكسة عاطفية عشتيها وجه هو وكان بيلحقك من 2008 هو نرجسي مش بيحب غير نفسه".

واختتمت نضال رسالتها لشيرين قائلة: "ده هيسممك ويقعدك تاني ع الكنبة، مشتاقين لشيرين القديمة المهضومة مش لشيرين حسام، اللي بيعايرك بأصلك وإنك مش عارفة لغة تانية، إنتي مش بتتعدي على حدا ليه بتتعدي على أهلك كرمال مين".