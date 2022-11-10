ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة تورم عينها وتعرضها للضرب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "تيك توك" لـ"هنا" ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب تكشف فيه حقيقة تعرضها للضرب وتورم عينها.

قالت "هنا" في مطقع الفيديو: "لكل الناس اللي فاكرين إن حد ضربني في الفيديو اللي عنيا كانت وارمة فيه، ده كان كله ميكب للهالوين". وعلق أحد المتابعين: "طمنينا على مامتك"، وأضاف آخر تعليقا: "نسخة شيرين".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو "تيك توك" ظهرت فيه ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب وكأنها مصابة بكدمة في عينها، وهي تردد كلمات إحدى الأغاني الأجنبية.

وتساءل أحد متابعي ابنة الفنانة شيرين: "هل ده بجد ولا ميكب عشان الهالوين؟"، وكتب متابع آخر: "هي أكيد بتوصل رسالة إن مامتها عاملة إزاي دلوقتي؟".

وتبين أن مقطع الفيديو تم نشره منذ 4 أيام، ولكن أعيد تداوله من جديد.

يذكر أن "هنا" ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب شاركت مقطع فيديو رفقة والدها الملحن محمد مصطفى، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات "تيك توك".

وعلق الجمهور على مقطع الفيديو "إن شاء الله يرجعوا لبعض"، وعلق آخر: "ربنا يحفظكم لبعض".