شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عروض premiere بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض خلال الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 7 عروض كعرض أول"Premiere " من عدة دول مختلفة وهي :

العرض المجري " August " للمخرج Zoltan Balazs العرض الإيطالي " Soft Rains" للمخرج Paolo Alessandri العرض الإيطالي " Clan Macbeth " وهوعرض شرفي للمخرج Daniele Scattina العرض العراقي " مخده " للمخرج منتظر سعدون العرض السوداني " المرأة و السلطان" للمخرج زهير عبدالكريم العرض البحريني (بي ريلاكس) للمخرج يوسف حمدان العرض الإماراتي (مطلوب للزبالة) للمخرج خميس اليماحي

جدير بالذكر أن حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سوف يشهد تكريم عدد من نجوم المسرح من مصر ودول العالم المختلفة فسيكرم من مصر الفنانين رياض الخولي وسوسن بدر ومحمد عادل وحسن العدل واسم الفنان الراحل ماهر سليم ، وكذلك الفنانين العرب مازن محمد مصطفي من العراق ، وزهرة بدن من العرتق أيضا ، وعبد الله راشد من الامارات ، ونبيل الفليكاوي من الكويت ، والدكتور سامي الجمعان من السعودية ، كما يكرم المخرج الأمريكي العالمي ريتشارد شيكنر .

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.