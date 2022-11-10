شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تحفل بانتهاء تصوير فيلم "جروب الماميز".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة يسرا اللوزى بانتهاء تصوير فيلم "جروب الماميز" برفقة المخرج عمرو صلاح وفريق عمل الفيلم الذى يشارك فى بطولته غادة عادل وروبى، وريم مصطفى، ويعد من الأفلام التى تنتمى لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، منهم بيومى فؤاد من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

من ناحية أخرى، انتهى النجم بهاء سلطان من تسجيل أغنية "همشى ولا يعرفولى طريق" وهى الأغنية الدعائية لفيلم "جروب الماميز"، من كلمات أحمد الماكي، وألحان محمد خلف وتوزيع أنور عمرو، ومن المقرر طرحها وقت عرض الفيلم بدور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعي، يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى "مريم ونادية" روبى وغادة، من علاقات سيئة مع أبنائهما، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة ريم مصطفى، مساعدتهما للتقريب بينهما وبين أبنائهما، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.