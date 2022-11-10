شكرا لقرائتكم خبر عن توت غنخ آمون يزين نيويورك سكوير بجانب الأمريكية آمون ستار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زين الملك الفرعوني توت غنخ آمون "نيويورك سكوير" بجوار المطربة الامريكية آمون ستار، للترويج للحضارة الفرعونية خارجيا في جلسة تصوير جديدة لها مع الملك التاريخي.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يزين فيها الملك الفرعوني توت غنخ آمون الميدان الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد نقطة التقاء ومعلم شهير في أمريكا، وسبق وزين الميدان منذ أشهر ضمن حملة الترويج التي أطلقتها آمون ستار للترويج للسياحة المصرية خارجيا.

وخضعت المطربة الأمريكية لجلسة تصوير جديدة ظهرت من خلالها داخل مقبرة "منقرع" الهرم الأصغر في أهرامات الجيزة، والتي تعد من أكثر الأماكن صعوبة في دخولها لضيق مداخلها وصعوبة وصول الإضاءة لها.

وطرحت ستار مؤخرا أغنيتها Born in the USA، التي حصدت بها جائزة من تطبيق الساوند كلاود كأكثر الأغاني استماعاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدثت آمون ستار في أغنيتها الأولى التي جاءت بنفس اسم الألبوم Born in the USA، عن حياتها ونشأتها فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتقالها للعيش في مصر، والأغنية الجديدة من ألحان الملحن العالمي جاك أنجيل، وكلمات آمون ستار، وتوزيع هانى رحيم.