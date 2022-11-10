شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل هانى عادل فى ساقية الصاوى ليوم 8 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة ساقية الصاوى تأجيل حفل الفنان هانى عادل، والذى كان مقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، ليصبح يوم 8 ديسمبر.

وكان الفنان هاني عادل وجه رسالة رومانسية لزوجته فى عيد ميلادها الشهر الماضي، ونشر صورة تجمعها من خلال حسابه على إنستجرام وعلق قائلاً: "أنا ضحكت فى الصورة ديه من قلبى علشان شوفتك بتبصيلى وأنتى مبسوطه، وعلشان عرفت من وقتها إنك شايفانى من جوايا".

وأضاف هانى: "وحاجة كبيرة أوى ليا إنى أكون سبب حتى لو بسيط لسعادتك بحبك يا دايموند القلب، وبتمنى السنة دى تبقى بداية حاجات حلوة كتير ربنا يحققهالك وانى افضل سبب ولو بسيط لسعادتك وتفضل دايما ابتسامتك ونظرتك ديه أحلى حاجة تخلينى عايش مبسوط.. كل سنة وانتى جميلة وحبيبتى.. إمضاء معجب ولهان".