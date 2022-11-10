شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ونيكول سابا يحييان حفلاً غنائيًا بالعاصمة الإدارية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان أحمد سعد واللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا غدا بأحد مسارح العاصمة الإدارية يقدم كل منهما فاصلا غنائيا مميزا من أغانيهما التي اشتهرا بها . مثل بحبك يا صاحبى ووسع وسكوت وبتعايروغيرها من الأغانى وسمك القرش والجو حلو وصورة سيلفى ومش وقت الكلام لـ نيكول سابا

شفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أول أجر حصلت عليه من الإعلانات ومشاركتها في عروض الأزياء، قائلة إن أول مشاركة لها كانت في عام 1996 وحصلت على 300 جنيه في أول عروض الأزياء.وأضافت الفنانة نيكول سابا، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: كان لدى دفتر أدون فيه تاريخ كل إعلان وماذا حصلت من أموال في كل إعلان.وتابعت نيكول سابا: أناس كثيرون جاءوا لمصر وعملوا في مصر من لبنان، فتحية كبيرة لمصر فهى تحتضنن كثير من البنانين والسوريين ودائما تحتضن الجميع.وحول تحدثها مع زوجها في الأعمال الفنية دائما في المنزل، قالت نيكول سابا: لا نتحدث في البيت طول الوقت عن أحاديث فنية.

قالت الفنانة نيكول سابا، إنها تزوجت في عام 2012، موضحة أن الزواج يعنى الالتزام خاصة عندما يكون لديك أطفال، متابعة: كانت فكرة أن تقوم بعمل أغنية خاصة للفرح جديدة وقمت بعمل أغنية لفرحى وزواجنا مستمر لـ10 سنوات.

وأضافت الفنانة نيكول سابا، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: والدى دخل المستشفى يوم فرحى، وفى هذا اليوم كان لدى مزيج من الفرحة والحزن لأن والدتى لم يكن موجود.

وتابعت نيكول سابا: أدخلنا والدى المستشفى صباحا وذهبنا للكنيسة لعمل الفرح ثم عدت لوالدى ببفستان الفرح في المستشفى ثم توفى والدى بعد 4 شهور من زواجى .

وقالت الفنانة نيكول سابا، إن الأشياء لا تأت لى بسهولة ولكن اسعى لها وأمورى تأتى بصعوبة .