شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سيمون فى ختام مهرجان آفاق مسرحية.. وتغنى "مش نظرة وابتسامة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان آفاق مسرحية، خلال حفل ختام دورته الثامنة الفنانة سيمون، والتي قدمتها الفنانة حنان شوقي وغنت معها أغنية (مش نظرة وابتسامة)، وتفاعل معها الحضور في مسرح الهناجر، وسلم المخرج هشام السنباطي رئيس ومؤسس المهرجان النجمة سيمون درع تكريمها بمشاركة الفنانة القديرة سهير المرشدي.

وحضر التكريم عدد من الفنانين، ومنهم االفنانة رانيا فريد شوقي التي كرمت أيضا والفنانة خدوجة صبري من ليبيا، والفنان أحمد ماهر والمخرج شادي سرور، وعدد آخر من الفنانين المصريين والعرب.

مهرجان آفاق مسرحية بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي 3 نوفمبر، وكانت دولة ليبيا الشقيقة ضيف شرف المهرجان ورئيس شرف المهرجان النجمة سهير المرشدى، وإهداء الدورة إلى روح الفنان القدير الراحل فريد شوقي تقديرا لتاريخه الفني الكبير، وشهدت هذه الدورة مشاركة فرق مسرحية من مصر ودول مختلفة وقدموا جميعا عروض مسرحية فى شكل بديع وفى حوار فنى رائع، أمام لجنة تحكيم النهائيات المكونة من: د. سيد الإمام "مصر"، النجمة حنان شوقي "مصر"، م. فادي فوكيه "مصر"، د. محمد عبد العزيز "مصر"، د. أحمد الدله "مصر"، د. محمد عبد المنعم "مصر"، الفنانة وعد تفوح "سوريا"، د.بديعة الراضي "المغرب"، د. سالم الفلاحي "سلطنة عمان"، النجمة خدوجة صبري "ليبيا"، د.ملحة عبد الله "السعودية".