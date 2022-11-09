شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان آفاق مسرحية يكرم النجمة سهير المرشدى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان آفاق مسرحية، خلال حفل ختام دورته الثامنة الفنانة القديرة سهير المرشدي والتي قدمتها الفنانة حنان شوقي مقدمة حفل الختام بكلمات مؤثرة، استعرضت فيها تاريخها وأهم المحطات فى مسيرتها الفنية.

وسلّم المخرج هشام السنباطي، رئيس ومؤسس المهرجان النجمة سهير المرشدي درع تكريمها، ونالت تصفيقا كبيرا من الحضور ومن كل الفنانين، ومنهم سيمون ورانيا فريد شوقي وخدوجة صبري من ليبيا، وأحمد ماهر والمخرج شادي سرور، وعدد آخر من الفنانين المصريين والعرب.

مهرجان آفاق مسرحية بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي 3 نوفمبر، وكانت دولة ليبيا الشقيقة ضيف شرف المهرجان ورئيس شرف المهرجان النجمة سهير المرشدى، وإهداء الدورة إلى روح الفنان القدير الراحل فريد شوقي تقديرا لتاريخه الفني الكبير، وشهدت هذه الدورة مشاركة فرق مسرحية من مصر ودول مختلفة وقدموا جميعا عروض مسرحية فى شكل بديع وفى حوار فنى رائع، أمام لجنة تحكيم النهائيات المكونة من: د. سيد الإمام "مصر"، النجمة حنان شوقي "مصر"، م. فادي فوكيه "مصر"، د. محمد عبد العزيز "مصر"، د. أحمد الدله "مصر"، د. محمد عبد المنعم "مصر"، الفنانة وعد تفوح "سوريا"، د.بديعة الراضي "المغرب"، د. سالم الفلاحي "سلطنة عمان"، النجمة خدوجة صبري "ليبيا"، د.ملحة عبد الله "السعودية".