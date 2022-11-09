شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عثمان بدلاً من خالد أنور وولاء الشريف تحل محل نادية خيرى فى "الأصلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنانان يوسف عثمان وولاء الشريف على المشاركة في بطولة مسلسل "الأصلى" للنجمة ريهام عبد الغفور والذى انطلق تصويره أمس الثلاثاء، حيث انضم الأول بدلاً من الفنان خالد أنور الذى اعتذر لانشغاله بتصوير مسلسل "سر السلطان" مع المخرج خالد ثانى، أما الثانية فحلت محل الفنانة نادية خيرى التي اعتذرت بسبب عدم مناسبة مواعيد التصويرلها.

مسلسل "الأصلى" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة ريهام عبد الغفور، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، يوسف عثمان، تامر نبيل، ولاء الشريف، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، أحمد كشك، ميدو ماهر، ومقررعرضه في شهر يناير المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفى سياق آخر يواصل يوسف عثمان تصوير مسلسل "العيلة دى" المقرر عرضه على قناة dmc قريباً، وهو بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

أما ولاء الشريف فكان آخر أعمالها مسلسل "المداح - أسطورة الوادى" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وقام ببطولته حمادة هلال، هبة مجدى، أحمد عبد العزيز، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحى خليل، عفاف رشاد، أحمد فؤاد سليم، هيدى رفعت، هلا السعيد، بسمة ماهر، عبير فاروق، محمود متولى، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.