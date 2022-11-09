شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش لـ"الخليج 365": نحتاج التحرك سريعا لحماية الأطفال من آثار تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد داش أن تغير المناخ يمثل تهديدا مباشرا على الأطفال ليعيشوا حياتهم بشكل جيد، والبقاء والنماء والازدهار بشكل طبيعى، مضيفا: "محتاجين أن نتحرك بشكل سريع جدا من أجل حماية الأطفال والمستقبل، ولا بد من أن يتم هذا التحرك من كل الاتجاهات وأنه يتعاون الجميع لمجابهة الأمر".

ووجه داش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش ورشة العمل التى عقدت اليوم فى جناح الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، حول كيف شكل، رسالة للعالم من قلب قمة المناخ خاصة مع تطور الظواهر الجوية التى تهدد حياة الأطفال، أن نتحرك سريعا لحماية الأطفال. جدير بالذكر أنه تمتد قمة المناخ بشرم الشيخ حتى يوم 18 نوفمبر بحضور أكثر من 40 ألف مشارك من كل دول العالم.