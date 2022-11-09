شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة عن ضربه فى الشارع: شائعة.. وبيكتريا شرسة كادت تصل إلى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان أحمد سلامة ما أشيع خلال الساعات الأخيرة حول ضربه فى الشارع، وذلك على خلفية انتشار صورة له متورم الوجه، وعلق سلامة على تلك الشائعة قائلا: "أنا ضحكت لما سمعت الكلام ده.. الحمد لله كل الناس بتحبنى فى الشارع".

وأضاف "سلامة" فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه تعرض لبيكتريا شرسة كادت تصل إلى المخ برأى الأطباء، وأجرى له الطبيب عملية جراحية فورًا، وهذا سبب التورم الذى ظهر على وجهه.

وتابع سلامة: لا صحة لما أشيع حول ضربى فى الشارع، إحنا فى زمن ماسخ ، جهاز بوظ أخلاقنا وعلاقتنا ببعض، وأصبح وسيلة للتنمر والإشاعات، عيب اللى بيحصل".

وعن آخر تطورات حالته الصحية أوضح: "أنا الحمد لله رجعت أحمد سلامة تانى.. والورم قل بنسبة 80 .