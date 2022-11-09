شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه "عالقمة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه التي تحمل اسم "عالقمة" على موقع يوتيوب من كلمات حسام سعيد وألحان محمد النادي وتوزيع شريف مكاوي.

وطرح مؤخرا النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب التي تحمل اسم "أعداءك كترت" من كلمات معتز الإمام وألحان محمود أنور وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان النجم هيثم شاكر تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد حلوله ضيفًا على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وحديثه عن كواليس إصابته بسرطان القولون، وعن تفاصيل بداياته الفنية.

وخلال اللقاء عرضت منى الشاذلى فيديو لحظة بكاء هيثم شاكر خلال إحيائه حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية، وتعددت التفاسير حول سبب بكاء هيثم شاكر إذ اعتقد البعض أنه نظرا لمروره بأزمة صحية أو لغيابه فترة عن إحيائه الحفلات.

وأضح هيثم شاكر أنه قرأ العديد من التفاسير وكلها خاطئة، بينما التفسير الصحيح أنه ولد بمدينة جدة، مضيفا: "عشت هناك لغاية إعدادى، شريط حياتى عدى قدامى، هناك حلمت أكون مطرب، وأول مرة أقدم حفلة فى جدة، وحاولت أتحكم فى مشاعرى لكن ماقدرتش".