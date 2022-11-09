نضال الأحمدية تكشف أسرار جديدة في أزمة شيرين وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عبر قناة الجرس الرسمية على موقع يوتيوب، مقطع فيديو وجهت من خلاله عدد من الرسائل للنجمة شيرين عبدالوهاب.

وكشف "نضال" سرا جديدا في أزمة انفصال شيرين عن طليقها حسام حبيب، قائلة: "بفكرك يا شيرين لما اطلقتي من حسام وحلقتي شعرك، بعدها بكام يوم حسام كان بيتصل فيكي عايز ياخد حاجته من الاستوديو".

وتابعت: "وقتها قلتيلي أنا مش هديله أي حاجة ده الاستوديو بتاعي، كل حاجة أنا اللي دافعة تمنها".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد خرجت من المستشفى المختص بعلاج الإدمان الأسبوع الماضي، وذلك بعد 20 يوما قضتها بداخلها.

كما أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بيانا عبر موقع فيسبوك قال فيه: "نقلا عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيد لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة".