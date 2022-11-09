"بعد منشور شقيقها".. نضال الأحمدية توجه رسالة لشيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية إنها ستنشر غدًا مقطع فيديو توجه خلاله رسالة للفنان شيرين عبدالوهاب، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكان محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب وجه لها رسالة غاضبة في أول تعليق له منذ بداية الأزمة عبر صفحته في موقع فيسبوك.

يذكر أن محمد المعروف بلقب "كونج"، كتب عبر صفحته بموقع فيسبوك:"حسبي الله ونعم الوكيل تمشي سواق بيشتغل معاكى بقاله ٢٢ سنة، صاينك وصاين ولادك، وشغالة بنت صغيره ملهاش ذنب".

وتابع: "وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى (المدعو) ميمي، اللي من شهر كنتي منزلة صورة ليه كاتبه عليها أجدع راجل في مصر ".

وأضاف: "ياترى بقى بعد كل ده "لوسي ابن طنط فكيهة" اللي إنتي معاه من ساعت ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط".