بعد اتهامات محاميها| مدير أعمال شيرين عبدالوهاب السابق يجيب.. هل حسام حبيب وراء انفصاله عنها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجه ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بيان نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك، إتهامات عديدة إلى ميمي فؤاد "مدير أعمال الفنانة السابق"، منها ترويج الشائعات، وفشله في إدارة أعمالها.

ميمي فؤاد، من جهته رد على الاتهامات في مداخلة هاتفية مع برنامج " mbc تريندنج"، وقال: "أنا زعلان شوية من البيان، وقال أني قلت شائعات، أنا مش عارف قلت إيه غلط، سألوني هل ما زلت أعمل مع شيرين، وأجبت لا".

وعن أسباب انفصاله الفني عن الفنانة، قال: "هي في مرحلة تحتاج مراجعة أمورها وقراراتها، ومن الطبيعي عندما تكون مرتبطة مع شخص مثلي، ممكن هذا يكون مقيدا لقرارها عند المراجعة، وفضلت أن أرفع عنها الحرج، عند اتخاذ قرارها".

وتابع: "على المستوى الإنساني والعملي فنانة كبيرة ونجمة أنا وكل الناس بنحبها، ولو طلبت مني أي حاجة عمري ما أتأخر، بغض النظر عن الإنفصال".

وفي رده على سؤال هل شاهد الفنانة شيرين بعد خروجها من المستشفى، أجاب: "كان نفسي اشوفها واتطمن عليها، معرفتش الحقيقة".

ميمي، علق على حقيقة دور الفنان حسام حبيب، في الإنفصال بينه وبين الفنانة شيرين، وقال: "الفنان حسام حبيب مش السبب، إحنا أصلا ما اتقابلناش خالص".

ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب" ، في بيان نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب ،:" نقلا عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيد لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة".

شيرين عبد الوهاب، كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي، عودتها للتعاون مع مدير أعمالها ميمي فؤاد، بعد حوالي عام تولي المنتجة سارة الطباخ، إدارة أعمالها، وقامت المطربة بنشر صورة عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، تجمعها مع مدير أعمالها، وكتبت:" مع مدير أعمالي ميمي فؤاد اجدع راجل في مصر".