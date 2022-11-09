"فرحت واتأثرت جدا".. رامي إمام ينشر صورة رفقة بورتريه للزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المخرج رامي إمام جمهوره ومتابعيه صورة رفقة بورتريه لوالده الفنان الكبير عادل إمام، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق المخرج رامي إمام على الصورة: "الصورة دي صورهالي بعد ما خلصنا العرض الخاص لفيلم فضل ونعمة في جدة في المملكة العربية السعودية، دخلنا مجمع القاعات الرئيسي مع السادة المنظمين، وإحنا بنتفرج على المكان لقينا الصورة دي مع صور أخرى حلوة قوي لنجوم عالميين وعرب كبار".

وأضاف رامي إمام: "قد إيه فرحت واتأثرت جدا لما شوفتها".

فيلم "فضل ونعمة" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الزوجين فضل (ماجد الكدواني) ونعمة (هند صبري) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.