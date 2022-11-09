بصورة تجمعهما.. منة فضالي توجه رسالة للفنان السوري يحيى بيازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة للفنان السوري يحيى بيازي، بعد إصابته بشلل نصفي.

ونشرت منة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "صديقي العزيز الغالي سلامة قلبك يارب، ربنا يبعد عنك أي مرض وترجع صحتك أحسن من الأول، وما تشوف شر يا أبو أووس".

وكشف الفنان وائل شرف عن مرض الفنان يحيى بيازي، من خلال بث مباشر، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الفنان يحيى بيازي في الفيديو وهو يتحدث ويشكوا من زملائه الذين لم يتواصلوا معه رغم مرضه، ويعاني من صعوبة في النطق.

وقال يحيى بيازي في الفيديو، :"انت أول ما شفتني سألت علي، كل العالم تعرف وما سألت بتليفون، لك أنت ما عندك ظروف؟، ما عندك حياة؟، لكن طلعت تطمن عليا".

يذكر أن الفنان يحيى بيازي شارك في عدة أعمال مهمة أبرزها : باب الحارة، جوقة عزيزة، الروليت، الكندوش، ألم مستمر، السراب، الغفران، غيرها من الأعمال.