شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "زى النار" تجمع محمد عبد المنعم والشاعر ملاك عادل بعد 5 سنوات خصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت أغنية " زى النار" التي طرحها مؤخرا المطرب والملحن محمد عبد المنعم بينه وبين الشاعر ملاك عادل بعد فترة خصام طويلة، إذ دبت خلافات بينهما منذ ما يقرب من 5 سنوات أدت الى الانفصال فنيا بينهما الى ان عادت العلاقات بينهما مؤخرا وجمعت بينهما هذه الاغنية التي وزعها محمد عباس.

يذكر أن الملحن محمد عبد المنعم والشاعر ملاك عادل بدءا مشوارهما الفني في وقت واحد معا، و تعاونا سويا في العديد من الاغانى التي حققت نجاحا كبيرا مع كثير من المطربين منهم أغانى للمطربين سعد الصغير وحمادة هلال ورامز جلال ومحمود الليثى وأمينة وبوسى وغيرهما.

كلمات الاغنية تقول

فاكر نفسك عايش انت ميت من زمان

اوعى تعمل نفسك طيب انت من جواك شيطان

انت زى النار تنور سهل تخدع اى حد

من الناس تبنى نفسك ولما تعلى الناس تهد

ياللى قلبك كله ضلما نفس اقولك بس كلمة عمرها ما تدوم لحد

انا غلطة عمرى انى عرفتك انا عارف انى مش ذيك بحمد ربنا نجانى خلصنى من واحد زيك

وبقولك ادام الناس اطلع قلبى خلاص ما بقاش لك مكان عندى

وكفاية اللى شوفته منك انا منش هبقى تانى ملاك ودة اخر كلام عندى