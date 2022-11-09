شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تكريم المخرجة كاملة أبو ذكرى بـمهرجان القاهرة السينمائى17 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم أيام القاهرة لصناعة السينما ندوة لتكريم المخرجة كاملة أبو ذكري الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وذلك يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري، الساعة الثانية والنصف مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويدير الندوة الناقد الفني طارق الشناوي.

كاملة أبو ذكري، مخرجة مصرية لها العديد من الأفلام السينمائية البارزة من بينها «ملك وكتابة» و«عن العشق والهوى» (2006)، «واحد صفر» (2009) «18 يوم» (2011)، و«يوم للستات» (2016) الذي افتتح الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عملت لسنوات قبل ذلك كمساعدة مخرج في عدة أعمال سينمائية للمخرج نادر جلال من بينها «131 أشغال» الذي قام ببطولته الفنان الكبير الراحل نور الشريف، «هاللو أمريكا» للفنان عادل إمام، و»بلية ودماغه العالية» لمحمد هنيدي، (2000).

فيما عملت كمساعد مخرج أيضًا في عدة أعمال أخرى أبرزها «البحر بيضحك ليه» لمحمد كامل القليوبي (1995) و«الساحر» لرضوان الكاشف.

لها في مجال المسلسلات التلفزيونية مجموعة من أبرز الأعمال في السنوات الأخيرة، والتي كانت قد بدأتها عام 2004 من خلال سيت كوم «6 ميدان التحرير»، تلاه بعد ذلك عملين شهيرين للفنانة نيللي كريم هما «ذات» عام 2013 و«سجن النسا» عام 2014 ومن ثم «واحة الغروب» 2017.

جددت كاملة أبو ذكري، تعاونها مع نيللي كريم، التي منحها المهرجان في وقت سابق جائزة فاتن حمامة للتميز، عام 2020 من خلال مسلسل «بـ 100 وش» الذي حقق نجاحا كبيرا حينها.