شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل "الضاحك الباكى" يحتفل بعيد ميلاد ياسر الطوبجى ومحمد صلاح آدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق مسلسل الضاحك الباكى بعيد ميلاد الفنان ياسر الطوبجى الذى يؤدى دور بديع خيرى، وأيضا عيد ميلاد محمد صلاح آدم الذى يؤدى دور "يوسف" شقيق نجيب الريحانى، فى حضور النجم عمرو عبد الجليل، والمخرج الكبير محمد فاضل، والكاتب محمد الغيطى.

وشارك فى الاحتفال رزان مغربى والمطرب مصطفى شوقى الذى يقدم شخصية سيد درويش، ورامى الطنبارى الذى يقوم بشخصية عزيز عيد والممثلة الروسية يانا جمال التى تقوم بشخصية لوسى دى فرناى حبيبة الريحانى .

يذكر أن المسلسل يعرض حاليا على قناتى cbc وcbc دراما مع منصة واتش ات ويواصل المخرج محمد فاضل التصوير، حيث يتبقى أسبوع وينتهى من الحلقات، وقد تصدر اسم "الضاحك الباكى" مؤشر البحث جوجل عدة مرات أثناء عرض المسلسل وكذلك تصدر قائمة المشاهدة على منصة واتش آت.