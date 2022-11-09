شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يتابع اللمسات النهائية لتحضيرات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الفنان حسين فهمى اللمسات والاستعدادات النهائية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والمقرر إقامة حفل افتتاحه الأحد 13 نوفمبر الجارى.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

يشار إلى فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائى تشهد عرض فيلم The Swimmers لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتناول القصة الحقيقية للسباحتين السوريتين يسرا وسارة ماردينى ورحلتهما كلاجئتين من الحرب السورية إلى أولمبياد ريو دى جانيرو فى 2016، حيث وهبتا مهاراتهما فى السباحة وقلوبهما إلى العمل البطولى، الفيلم من بطولة ناتالي عيسى، منال عيسى، ماتياس شفايغوفر، أحمد مالك، جيمس كريشنا فلويد، نائل تزيجاي، كندة علوش وعلي سليمان. الفيلم من إخراج سالي الحسيني، وكتابة سالي الحسيني، والكاتب المسرحي وكاتب السيناريو الحائز على عدة جوائز جاك ثورن، ومن إنتاج تيم بيفين، واريك فيلنر، وتيم كول، وعلي جعفر، بالإضافة إلى ستيفن دالدري، وكاثرين بومفريت، وتيلي كولسون كمنتجين منفذين. ومنتظر عرض الفيلم على نتفليكس يوم 23 نوفمبر.

وعبر أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادته بانضمام "The Swimmers" لقائمة الأفلام المنتظر عرضها للجمهور لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعاليات الدورة المنتظرة، كونه من الأفلام التي حظيت بترقب بالغ منذ الإعلان عن المشروع وطوال فترتي التحضير والتصوير.