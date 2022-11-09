شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس يحاور لبلبة فى ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي 19نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي ندوة لتكريم النجمة الكبيرة لبلبة يوم 19نوفمبر الجاري يديرها المخرج أمير رمسيس مديرالمهرجان في أيام القاهرة لصناعة السينما، احتفاء بحصولها على جائزة انجاز العمر في هذه الدورة من المهرجان.

تقام الندوة الساعة الثالثة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويقوم المخرج أمير رمسيس بمناقشة الفنانة الكبيرة لبلبة خلال جلسة ودية عن أعمالها وتاريخها الفني الطويل وحصولها على الجائزة.



لبلبة

لبلبة ممثلة ومغنية مصرية حائزة على عدة جوائز تتضمن أعمالها ما يزيد عن 88 فيلما و260 أغنية وقدمت للدراما التلفزيونية 4 مسلسلات من بينها «صاحب السعادة» و«مأمون وشركاه» مع النجم الكبير عادل إمام.

بدأت العمل في مجال السينما كطفلة في الخامسة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير، ودرست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء ولها أكثر من 260 أغنية منها 30 أغنية للطفل.

كما حصلت على عدة جوائز كأحسن ممثلة، أهمها جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم «ليلة ساخنة» من إخراج عاطف الطيب سنة 1996 كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان كل إفريقيا في كيب تاون جنوب إفريقيا 1996 عن دورها في نفس الفيلم.

وقدمت وهي طفلة بطولة 6 أفلام أهمها "حبيبتي سوسو" إخراج نيازي مصطفى الذي قام باكتشافها و"البيت السعيد" من إخراج حسين صدقي و"أربع بنات وضابط" من إخراج أنور وجدي .

كما أن مسيرتها الفنية مستمرة حتى الآن وقامت ببطولة 85 فيلمًا أهمها: «ليلة ساخنة» للمخرج عاطف الطيب و»جنة الشياطين» للمخرج أسامة فوزي و»عصابة حماده وتوتو» من إخراج محمد عبد العزيز و»احترس من الخط» و»معالي الوزير» إخراج سمير سيف و»إسكندرية نيويورك» و»الآخر» للمخرج يوسف شاهين و»حسن ومرقص» للمخرج رامي إمام.

فضلا عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية و16 مهرجانًا عربيًا ولها مسلسلين في الدراما التليفزيونية هما «صاحب السعادة» و»مأمون وشركاه»، كلاهما مع النجم عادل إمام وإخراج رامي إمام .

تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشهد المهرجان تكريم عدد من الشخصيات الهامة بجانب لبلبة، حيث يكرم المخرج بيلا تار بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والمخرجة كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز.