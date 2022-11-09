تكريم الفنانة أمل الدباس بدرع سميحة أيوب التقديرى بشرم الشيخ الدولى للمسرح

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القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنانة والنجمة الأردنية أمل الدباس خلال حفل الافتتاح ويمنحها درع الفنانة القديرة سميحة أيوب التقديري، وذلك لمسيرتها الفنية والمسرحية الثرية بالأعمال المميزة التي تناولت خلالها الكثير من هموم وقضايا الإنسانية والمرأة العربية.

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي المدير العام لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أن النجمة أمل الدباس واحدة ممن أعطوا للمسرح حياتهم فاستحقت الجماهيرية الكبيرة التي تحظي بها في الاردن والبلاد العربية، وهي دائما كانت من الداعمين لمهرجان شرم الشيخ منذ بداياته ، وتكريمها مستحق لأنها فنانة قديرة .

وجدير بالذكر أن حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سوف يشهد تكريم عدد من نجوم المسرح من مصر ودول العالم المختلفة فسيكرم من مصر الفنانين رياض الخولي وسوسن بدر ومحمد عادل وحسن العدل واسم الفنان الراحل ماهر سليم ، وكذلك الفنانين العرب مازن محمد مصطفي من العراق ، وزهرة بدن من العرتق أيضا ، وعبد الله راشد من الامارات ، ونبيل الفليكاوي من الكويت ، والدكتور سامي الجمعان من السعودية ، كما يكرم المخرج الأمريكي العالمي ريتشارد شيكنر .

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.