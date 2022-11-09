شكرا لقرائتكم خبر عن 15فيلمًا تتنافس فى المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي أبرزها 19ب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق يوم الأحد 13 من نوفمبر الجاري حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، والتي تستمر فاعلياته حتى يوم 22 نوفمبر، ويشهد المهرجان عرض عدد كبير من الأفلام في عدد من المسابقات، ولعل أهمها الأفلام التي تتنافس ضمن المسابقة الدولية والتي بلغت 15 فيلما.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز تفاصيل الأفلام المعروضة ضمن المسابقة الدولية:

19 ب

يعرض الفيلم الروائي المصري "19 ب" لأول مرة عالميا، ويدور أحداثه عن حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزلا مهجورا يعتبره بمثابة منزله، لكنه فجأة يصبح مهددا بسبب شاب يزور الحديقة وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه، وهو من بطولة سيد رجب، وإخراج أحمد عبد الله السيد.

السد

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه في السودان بالقرب من سد مِرْوِي، حيث يعمل "ماهر" في مصنع طوب يرتوي من مياه نهر النيل. وكل مساء يتسلل إلى الصحراء ليؤسس بناءً غامضًا تدب فيه الحياة أثناء انتفاضة الشعب السوداني، وهو من إخراج على شرّى، إنتاج فرنسا – لبنان – السودان – قطر – ألمانيا – صربيا.

علَم

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ، وهو من إخراج فراس خوري ، إنتاج مشترك بين فرنسا – تونس – فلسطين – السعودية – قطر

الصفصافة العمياء، المرأة النائمة

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه في طوكيو، بعد أيام من زلزال وتسونامي 2011، حيث يسعى ثلاثة أشخاص إلى اكتشاف ذاتهم الحقيقية عبر الأحلام والذكريات والتخيلات، متأثرين بتصوراتهم عن الزلازل التي تتجسد في صورة مخلوقات وعناصر خيالية، وهو من إخراج بيير فولدس، وإنتاج عام 2022 مشترك بين فرنسا – كندا – هولندا – لوكسمبرغ.

خبز وملح

يعرض الفيلم البولندي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول عازف بيانو شاب يعود إلى بلدته لقضاء الإجازة، تضم البلدة نقطة جديدة لتجمع الشباب وهي حانة تقدم الكباب، وبمرور الوقت، يتعمق الخلاف بين مجموعة من العمّال وشباب البلدة، وهو من إخراج داميان كوكر.

منظور الفراشة

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال أحداثه تعود "ليليا" خبيرة الاستطلاع الجوي الأوكرانية إلى عائلتها بعدما قضت عدة شهور في السجن في دونباس، لكن الصدمة الناتجة عن عملية الأسر تستمر في إزعاجها وتظهر في صورة أحلا، وهو من إخراج ماكسيم ناكونيتشني، إنتاج: أوكرانيا – التشيك – كرواتيا – السويد.

جزيرة الغفران

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه يتحتم على "أندريا" مواجهة مشاكله حتى يحل السلام على روحه الغاضبة، ليصبح قادرًا على مسامحة نفسه، وأولئك الذين آذوه، ولكي يتمكن من تحقيق أمنية والدته الراحلة، وهو من إخراج: رضا الباهي، وإنتاج تونس – لبنان – الولايات المتحدة الأمريكية.

أشياء لم تُقل

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه تعكر مراهقة مثيرة للمتاعب صفو العلاقة الهشة بين زوجين عندما تنتقل للعيش معهما لبضعة أيام، إنتاج مقدونيا – صربيا، والعمل من إخراج إلينورا فينينوفا.

الحب بحسب دالفا

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال أحداثه تعيش دالفا مع والدها بمفردها. وذات ليلة، تقتحم الشرطة منزلهما وتأخذها إلى دار رعاية حيث تكتشف تدريجيًا أن الحب الذي تحمله لوالدها ليس كما ظنت، إنتاج بلجيكا – فرنسا، ومن إخراج إيمانويل نيكو.

رجلٌ ما

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه بعدما تعثر "ري" على الحب مجددًا مع "دايسوكي"، الذي يموت في حادث مأساوي، ثم تكتشف ري أنه لم يكن الزوج الذي ظنته، لذا تحاول معرفة الهوية الحقيقية لزوجها الراحل، إنتاج اليابان، ومن إخراج كي إيشيكاوا.

شيء قلته الليلة الماضية

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول " رين"، وهي شابة عابرة جنسيًا وكاتبة صاعدة في منتصف عشرينياتها، بعد ما تُفصل من عملها، تذهب مع عائلتها في رحلة استجمام. في تلك الأثناء، تصارع لتجد التوازن بين تعطشها للاستقلال والشعور بالراحة الذي تجده عندما يرعاها الآخرون، إنتاج : كندا – سويسرا، والعمل من إخراج لويس دي فيليبيس.

طنين الأذن

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول "مارينا"، غطاسة سابقة، تعاني من طنين شديد في أذنها. تقرر العودة إلى المنافسات الرسمية على أمل الفوز بميدالية أوليمبية، إنتاج البرازيل، ومن إخراج غريغوريو غرازيوسي.

لا أريد أن استحيل غبارا

يعرض الفبلم لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه يسيطر الشعور بالملل على حياة "بيغو"، وتخشى أن تتحول إلى شخص بلا قيمة في الحياة، ولكن مجريات الأمور قد تتغير إذ تعلن مجموعة التأمل حديثة العهد المنتسبة إليها عن كارثة كبيرة، إنتاج المكسيك – الأرجنتين، من إخراج إيفان لوينيرغ.

رائد الفضاء

يعرض الفيلم لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه لطالما حلم "جيم" بأن يصبح رائد فضاء، ولكنه رسب في مسابقة التوظيف، وبسبب عدم قدرته على التخلي عن حلمه، كرس "جيم" نفسه لمشروع حتى يصبح أول هاو يسافر إلى الفضاء، إنتاج فرنسا، ومن إخراج نيكولا جيرو.

قصة الحطاب

يعرض الفيلم أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول بيبي، حطّاب في مدينة ريفية صغيرة في فنلندا، خلال بضعة أيام، تعصف به سلسلة من الأحداث المأساوية التي دمرت حياته تدريجيًا، ولكن يبدو أنه يخبيء سرًا ما، إنتاج فنلندا- هولندا- الدنمارك- ألمانيا- الفنلندية، ومن إخراج ميكو ميليلاهتي.