شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تنشر صورة لأختها الراحلة: شكرا لكل اللى واسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة بدرية طلبة الشكر لكل المعزين فى وفاة أختها ، ونشرت صورة لها، وعلقت: "شكرا لكل اللى واسانى فى وفاة أختي.. ربنا يحفظكم ويحفظلكم كل حبايبكم".



أخت بدرية طلبة

كان مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ 12 قد كرم عددا من الفنانين ومنهم الفنانة بدرية طلبة، وبكت بشدة أثناء تكريمها، وقالت إنها افتقدت الفنان سمير غانم الذى حملت دورة المهرجان اسمه، وأهدت التكريم للفنان سعيد صالح، وقالت إن ذلك أقل رداً على المشكك فى فن سعيد صالح.

وكانت بدرية طلبة قد أعلن وفاة شقيقتها مطلع نوفمبر الجارى على "فيس بوك" وكتبت: "صديقة عمري وأختى ماتت".