شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام وجدى عن شخصية "دكتورة ليلى" في "إيجار قديم" : لا تشبهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة الشابة إلهام وجدي أول أعمالها الدرامية بمسلسل "إيجار ‏قديم"، وتقدم خلال الأحداث شخصية "دكتورة ليلى"، وقد لاقت الشخصية ‏إعجاب الجمهور، والذي أشاد بها منذ أول ظهورها بالحلقات الأولى ‏للمسلسل.‏

وتحدثت إلهام وجدي في تصريحات صحفية، حول أولى تجاربها ‏الدرامية، وقالت : "لم أتخوف من أول تجربة درامية أشارك بها، ‏وشعرت بحماس شديد لخوض التجربة الدارمية الأولى من خلال مسلسل ‏‏"إيجار قديم"، وما تمنيته أن يتقبل الجمهور شخصية "الدكتورة ليلى" ‏التي أقدمها خلال أحداث المسلسل، وقالت: "ما يهمني هو رأي الجمهور ‏ولذلك عملت جاهدة على تقديم الشخصية بطريقة تجذب لها المشاهدين".‏

أضافت إلهام أنها كانت مرشحة للعمل من قبل من المنتج كريم أبوذكري، ‏ولكن لم يحدث نصيب في العمل السابق، موضحة أنه هو الذي رشحها ‏لتقديم شخصية "ليلى" في مسلسل "إيجار قديم"، وقالت : "تجمعني بكريم ‏صداقة قديمة وكان هناك فرص سابقة للتعاون ولكنها لم تكتمل، وبعد ‏نجاح فيلمي "توك توك" وتحقيقه جوائز عالمية وحصولي على جائزة ‏أفضل ممثلة في 7 مهرجانات مختلفة، أتيحت الفرصة للتعاون مع المنتج ‏كريم أبوذكري".‏

كشفت إلهام وجدي أن شخصيتها الحقيقية تختلف تماما عن شخصية ‏‏"دكتورة ليلي" التي تقدمها في أحداث مسلسل "إيجار قديم"، وأكدت أن ‏هناك فروقا كبيرة بين الشخصيتين، وقالت : "ليلى بتحب المذاكرة جدا ‏وأنا بكرهها، وهي دكتورة وأنا خريجة فنون جميلة"، وأضافت : "ليلى ‏علاقاتها مقتصرة على جيرانها في العمارة وعملها، وأنا أحب الحياة ‏والأصدقاء والسفر والحركة، والتشابه الوحيد بيننا هو طيبة القلب".‏

وعن ردود الأفعال التي تلقتها إلهام وجدي عن شخصية "ليلى" في ‏مسلسل "إيجار قديم"، قالت : "الحمدلله ردود الأفعال إيجابية جدا، وسعيدة ‏جدا بها"، وكشفت أن أهم التعليقات التي وصلتها من الجمهور هو أنها ‏تلقائية ولا تتصنع الشخصية، ولكنها قريبة من القلب ووجهها بشوش، ‏مضيفة أن أكثر ما يسعدها هو جمهور الشارع الذي تلتقيه صدفة، ويقول ‏لها أنه معجب بأدائها للشخصية، ويناديها بـ"دكتورة ليلى".‏

الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد ‏الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم ‏سمير، حنان سليمان، بسمة داوود، ولأول مره في الدراما إلهام وجدي، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم ‏أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا على ‏شاشة قنوات ‏ON‏ من السبت إلى الأربعاء، ويعاد عرضه على ‏ON ‎drama‏ من الأحد إلى الخميس، كما يعرض بالتزامن على منصة ‏watch it، وقد تصدر مسلسل "إيجار قديم" قائمة الأكثر مشاهدة ‏للأسبوع الثاني على التوالي على منصة ‏watch it‏.‏