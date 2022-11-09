شكرا لقرائتكم خبر عن إنها مصر بكل فخر.. النجمة إليسا تشيد بمؤتمر المناخ cop27 فى شرم الشيخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة اللبنانية إليسا بمؤتمر قمة المناخ COP 27 الذي يقام حالياً بمدينة بشرم الشيخ، على صفحتها الرسمية بتويتر قائلة: "بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتنا ومستقبل الكوكب، مؤتمر عالمي بيوضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل، بلدي التاني بكل فخر".



إليسا

تستضيف مصر حاليا الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وهو قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه الدول لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، وسوف يركز المؤتمر علي تخفيف آثار التغير المناخي علي الدول الأكثر تأثرا بها لاسيما بلدان القارة الأفريقية.