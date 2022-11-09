شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال فريق عمل فيلم الحارة في العرض الخاص بحضور منذر رياحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن جولته في العالم العربي، أقيم العرض الخاص لفيلم "الحارة" بحضور النجم منذر رياحنة وعدد من صناع العمل، في إحدى دور العرض السينمائي تمهيداً لانطلاقه بدور العرض المصرية اليوم الأربعاء.

ويأتي العرض التجاري في مصر، بعد رحلة ناجحة في الدول العربية حيث عُرض مؤخراً في الإمارات والأردن، ويستكمل الفيلم عروضه بالمهرجانات الدولية حيث يُقام العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات النسخة 26 من مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو (11 - 20 نوفمبر)، وذلك يوم الأحد 13 نوفمبر الساعة 8:30 مساءً في مسرح نيو بارك واي.



الاحتفال بفيلم الحارة

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

وكان الحارة قد حصل على جائزة الجمهور وتنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي بفرنسا، وترشح لـ 4 جوائز في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان. كما شارك في العشرات من المهرجانات الدولية، ومن أبرزها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي.