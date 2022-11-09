شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تخوض أولى بطولاتها السينمائية بفيلم مع مخرج "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة هنا الزاهد على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكى وتأليف هند عبد الله وإخراج أحمد عبد الوهاب ويجرى حالياً الاستقرار على اسم الفيلم الذى تخوض به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في عالم السينما بعد تحقيقها نجاحات مميزة في السنوات الأخيرة، وتقديمها البطولة المطلقة في الدراما خلال أكثر من عمل.

وانتهت هنا الزاهد مؤخراً من تصوير فيلم "مستر إكس" الذى يجمعها بزوجها أحمد فهمى، والمقرر عرضه في صيف 2023، "ويشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتصور هنا الزاهد حالياً مسلسلها الجديد "سيب وأنا أسيب" المكون من 10 حلقات تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان ويشارك في بطولته أحمد السعدنى، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، ويسجل البطولة المطلقة الثانية لـ هنا الزاهد فى الدراما، حيث كانت البطولة المطلقة الأولى العام الماضى خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من 40 حلقة وإخراج خالد الحلفاوى.

ويعرض لها الزاهد حالياً فيلم "بحبك" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد سمر محمد متولى وعدد آخر من الفنانين.

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى انتهت من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون.