شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الكولومبية كارول جى تعلن عن أحدث أغانيها "أم الدنيا مصر" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المعالم السياحية المصرية هي حديث العالم طوال الوقت، ومع اتجاه أنظار العالم نحو أم الدنيا مصر في الوقت الحالي بسبب مؤتمر المناخ، قررت المطربة الكولومبية "كارول جى" طرح أحدث أغانيها الجديد بعنوان "cairo"، والتي صورتها في الاهرامات وبعض معالم مصر السياحية، كما روجت للأغنية على حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام ".

وأوضح البرومو الخاص بالأغنية أن كارول جي تتغزل في مصر ومعالمها، خاصة أن تلك المعالم هي النادرة على مستوى العالم، ولاشك أن تلك الأغنية ستكون محط أنظار الكثير من محبى وعشاق مصر ومعالمها .





كارول جي هي مغنية وكاتبة أغاني كولومبية، حققت نجاحا كبيرا لأول مرة من خلال أغنية Secreto ومن بعدها تعاونت مع مغني الراب البورتوريكي باد باني في أغنية Ahora Me Llama وحققت نجاحًا كبيرًا في المجتمع اللاتيني، كما أصدرت أغنية China مع أنويل إي إي وجي بالفين ودادي يانكي وأوزونا، والتي أصبحت أول فيديو كليب لها يتخطى حاجز مليار مشاهدة على اليوتيوب.