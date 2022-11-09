شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف فواخرجى تدعو بالشفاء العاجل للفنان السورى يحيى بيازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة سولاف فواخرجى، على الدعاء للفنان السورى يحيى بيازى بالشفاء العاجل ومساندته في محنته لإصابته بالشلل النصفي وجعله غير قادر على الحركة والنطق بصعوبة.

وكتبت سولاف فواخرجي، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:"سلامتك ياحبيبي يحيى بيازى الله يكون معك وعم ندعيلك وكلنا جنبك وناطرينك ".





وآخر أعمال سولاف مسلسل "عنبر 6" ويضم هذا العمل الدرامى حكايات تقارب عالم سجون النساء، وقصص مستوحاة من قضايا حقيقية هزت الرأى العام، وقد تم إعداد وبناء ديكورات خاصة على مساحة ضخمة، والعمل الدرامى معالجة هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، وإخراج على العلي.

تجسد سولاف فواخرجى سيدة تدعى "رهف" تتعرض للاضطهاد وتدخل السجن على إثر إحدى الجرائم، وهو دور لم تلعبه من قبل وبه العديد من التفاصيل التي شجعتها على قبوله.

مسلسل "عنبر 6 "يشارك فى بطولته أيضاً صبا مبارك، فاطمة الصفي، آيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم .