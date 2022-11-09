شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض فيلم "بِركة العروس" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق القائمون على فيلم "بركة العروس" للمخرج اللبناني باسم درويش الإعلان الرسمي للعمل المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقرر إقامته في الفترة ما بين 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

واستعرض الإعلان الرسمي حالة من الغموض والتوتر،كاشفا عن بطلات الفيلم وهن يواجهن الكثير كلَ على حدى ومع بعضهن في باقة من المشاعر والحالات المتخبطة، حيث تدور أحداثه حول مواجهة سلمى لماضٍ مرير، يعود فجأة مع ابنتِها المطلّقة حديثًا، ليفرض على أم وابنتها إعادة اكتشاف الصلة التي تربطهما ببعض.

فيلم "بركة العروس" بطولة كارول عبود وأمية ملاعب بالاشتراك مع الممثلين ربيع الزهر، انطوانيت نوفيلي، فادية التنير، فادي صقر، نسرين خضر، ودانا ضيا، وكتابة وإخراج باسم بريش. كما شارك غسان سلهب في كتابة الفيلم، وقد حصل الفيلم على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، المركز الوطني للسينما CNC، بيروت دي سي للتطوير والسينما، وAct for Lebanon وAgnes Varis Trust.

مواعيد عرض الفيلم

عرض عالمي أول يوم السبت 19 نوفمبر | 21:45 | المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على تبدأ السجادة الحمراء في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعاد يوم الأحد 20 نوفمبر |12:30 | سينما الزمالك قاعة 2